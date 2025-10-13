В Челябинске геодезисты получают самые высокие зарплаты среди офисных работников

В третьем квартале 2025 года в Челябинской области среди офисных профессий самые высокие зарплаты предлагали геодезистам — они могли в среднем рассчитывать на 195,2 тыс. руб., сообщает «Авито Работа».

В тройку лидеров по уровню зарплат еще вошли инженеры и менеджеры по продажам. Их среднее жалованье достигало 102,6 тыс. руб. и 79,8 тыс. руб. соответственно.

При этом самыми востребованными в третьем квартале 2025 года в регионе тоже стали менеджеры по продажам и инженеры. Работодатели проявляли повышенный интерес и к бухгалтерам, которым готовы были платить в среднем 57,6 тыс. руб.

Виталина Ярховска