В московском метро появились акустические кабины для разговора по телефону

В московском метрополитене появились первые акустические кабины для разговора по телефону в тишине, сообщает столичный дептранс. Сейчас кабины установлены на пересадочных узлах станций «Комсомольская» и «Нижегородская». До конца 2025 года пользоваться ими можно бесплатно.

Кабина рассчитана на одного человека. Внутри нее есть рабочее место с разъемами USB и Type-C для зарядки гаджетов. Дверь кабины сделана из полупрозрачного стекла, которое не позволяет заглянуть в телефон или компьютер пользователя.

Арендовать кабину можно в мобильном приложении или временными слотами от 15 мин на месте. Для этого нужно отсканировать QR-код на двери кабины. Стоимость аренды кабины с 2026 года в сообщении дептранса не уточняется.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, если кабины будут пользоваться популярностью среди москвичей, то их внедрят и на других станциях метро.

