В Мали введен визовый сбор в $10 тысяч для граждан США

Для въезда в Мали гражданам США теперь потребуется не только получить визу, но и внести залог в размере $10 тыс., сообщает BBC. Решение об этом власти Мали приняли после того, как аналогичную меру в отношении граждан африканской страны ввели власти США.

Требование о визовом залоге для граждан Мали власти США объяснили «защитой американских границ и укреплением национальной безопасности США». Министерство иностранных дел Мали заявило, что, поскольку США ввели этот сбор в одностороннем порядке, страна решила «запустить точно такую же визовую программу» для граждан США.

Отношения между США и Мали ухудшились с момента государственного переворота в этой западноафриканской стране в 2021 году, когда к власти пришел генерал Ассими Гоита. Правда, в 2025 году между странами наметилось некоторое потепление. В июле текущего года Мали посетила американская делегация для обсуждения сотрудничества в области борьбы с терроризмом и возможных деловых партнерств, в том числе в сфере добычи золота и лития.

Алена Миклашевская