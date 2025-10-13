В Москве простились с театроведом Алексеем Бартошевичем

Церемония прощания с театроведом и критиком Алексеем Бартошевичем завершилась в учебном театре ГИТИСа, передает корреспондент ТАСС. Алексей Бартошевич умер 8 октября в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

На прощании присутствовали ректор института Григорий Заславский, худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович, актер Дмитрий Лысенков, доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин, артист Михаил Янушкевич и др. Церемонию вел спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Венки направили актер Евгений Миронов, МХТ им. А. П. Чехова и драмтеатр им. М.Н. Ермоловой.

В 1961 году Алексей Бартошевич окончил театроведческий факультет ГИТИСа. В 1964 году — аспирантуру по кафедре истории зарубежного театра, а на следующий год получил степень кандидата искусствоведения. Дипломная, кандидатская и докторская работы господина Бартошевича были посвящены творчеству Уильяма Шекспира.

В 1990-х начал работу на телевидении. Вел научно-популярные программы о Шекспире, написал семь книг о поэте и драматурге. В 2020 году получил «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства.

Полина Мотызлевская