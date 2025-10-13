TASR: в Словакии столкнулись два поезда

В Кошицком крае на востоке Словакии произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов в районе города Рожнява. Пострадали более 20 человек. Об этом сообщил агентству TASR представитель регионального управления пожарной охраны и экстренных служб Йозеф Балинт.

Поезда столкнулись перед туннелем недалеко от деревни Яблонов-над-Турне. В тот момент в обоих экспрессах находилось много пассажиров. Сейчас их постепенно эвакуируют с места аварии. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, однако степень тяжести их травм пока неизвестна.

На месте аварии работают все подразделения Интегрированной спасательной системы. Полиция обеспечивает безопасность, координирует работу спасательных служб и управляет движением людей вблизи места ЧП.

По данным региональной полиции, для оказания помощи к месту аварии были направлены пять машин скорой помощи и спасательный вертолет. Обстоятельства столкновения уточняются.