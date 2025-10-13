От 3G к 4G: Билайн завершил предельный рефарминг в Свердловской области

Мобильный оператор Билайн реализовал масштабный проект по передаче частот из сети 3G в более современный и эффективный стандарт LTE* на всей территории Свердловской области. Кроме того, выполнен рефарминг сети 2G и добавлен новый диапазон LTE на окраинах Екатеринбурга. Все это позволило увеличить зону покрытия 4G как в городах, так и во всех районах региона, также оптимизировать параметры сети для более стабильной работы.



По данным оператора, за последние годы трафик из сети 3G органически переходит в сеть «четвертого поколения», а потребление мобильного интернета клиентами растет от месяца к месяцу. Такой тренд обусловлен преимуществами, которые может предоставить в полной мере только LTE: видеозвонки, онлайн-видео в высоком качестве и работа с большими файлами. Чтобы жители Свердловской области могли удобно пользоваться всеми привычными мобильными сервисами, Билайн перераспределил ставшие невостребованными ресурсы со стандарта 3G и 2G в пользу сети 4G.

В рамках рефарминга технические специалисты оператора расширили частоты LTE. На почти 1 100 базовых станциях под технологию 4G в полном объеме выведен диапазон 2100 и на 250 объектах связи запущен LTE в диапазоне 900 МГц. К тому же базовые станции на окраинах Екатеринбурга и в ближайших пригородах были дополнены диапазоном 800 МГц. В результате – улучшилось качество передачи данных, и теперь больше пользователей могут одновременно выходить в сеть и использовать ее возможности даже в моменты высокой загруженности.

Перенос частот из стандартов 2G и 3G в 4G сделал более доступными и голосовые звонки с помощью технологии VoLTE**, которая открывает ряд возможностей для пользователей. Например, позволяет выходить в интернет во время телефонного звонка. Вместе с тем VoLTE создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее. Напомним, этот сервис от Билайна работает в Свердловской области уже полтора года.

В компании отмечают, что предельный рефарминг проходил поэтапно с конца мая. На сегодняшний день работы успешно проведены во всех районах Свердловской области, в том числе, в крупнейших городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и др.

Игорь Сайкин, технический директор Екатеринбургского отделения Билайна:

«Завершение рефарминга в Свердловской области — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Перераспределив частоты, мы не просто существенно нарастили емкость сети и увеличили пользовательскую скорость в сети LTE на 20–25% без капитальных вложений в инфраструктуру, но и сделали повседневную цифровую жизнь клиентов более комфортной. Это касается всего — от просмотра фильмов и загрузки фотографии в облачные сервисы до видеозвонков и использования онлайн-навигации в дороге».

* LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие (англ.) ** Voice over LTE – голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно, подробнее на beeline.ru

