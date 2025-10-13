Польша предъявила гражданам России обвинения в шпионаже

Польская прокуратура предъявила официальные обвинения двум гражданам России в шпионаже. Кроме того, один из россиян обвинен в попытке отправить посылку со взрывчаткой, сообщает сообщает Reuters.

Как следует из официальных польских документов, Игорь Р. и его жена Ирина обвиняются в сборе в интересах спецслужб РФ информации о представителях российской оппозиции, проживающих в Польше, а также об организациях, которые оказывают им помощь.

Кроме того, Игорю Р. предъявлено обвинение в том, что он пытался в прошлом году отправить посылку со взрывчаткой через курьерскую службу. В августе текущего года было объявлено, что в ходе следствия по этому делу была арестована гражданка Украины.