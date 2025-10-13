Китай и США выясняют торговые отношения

В ближайшие недели станет ясно, хочет ли Китай торговой войны с США. Так считает американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Он призвал Пекин проявить благоразумие на фоне очередного витка эскалации торгового конфликта. В конце прошлой недели Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на продукцию из КНР с 1 ноября. Китай, в свою очередь, обвинил Вашингтон в двойных стандартах. Но страна все еще готова к переговорам. Тему продолжит Леонид Пастернак.

Президент США объявил о том, что с 1 ноября вводит 100-процентные пошлины на все китайские товары и намекнул на отмену переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, посчитав, что страна «пытается держать мир в заложниках». Это стало ответом на то, что Китай на прошлой неделе ограничил экспорт редкоземельных металлов. Теперь поставщикам придется получать специальную экспортную лицензию даже на товары, где содержится только 0,1% этих элементов.

Причем, как сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир, после этого анонса, Вашингтон пытался созвониться с Пекином, но там отложили звонок. Потому теперь встреча Трампа и Си на саммите в Южной Корее в конце октября под вопросом. Великие сверхдержавы таким образом торгуются за новый миропорядок, предположил в беседе с “Ъ FM” бывший спецпомощник и советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм: «Это продолжение дискуссии между Китаем и США. Дональд Трамп ищет некие рычаги влияния на Си Цзиньпина, и, конечно, какая-то встреча в ближайшем будущем планируется. Я думаю, что все связано с желанием получить перед ней лучшую позицию».

В Китае заявление Трампа назвали типичным примером «двойных стандартов». Как пояснили в Министерстве коммерции, Пекин не хочет эскалации, но США постоянно вводят новые санкции против китайских компаний, в том числе тех, которые попали под американский экспортный контроль.

Издержки от торговой войны перекрывают возможную выгоду от тарифов, причем для всех участников глобального рынка, отметил в разговоре с “Ъ FM” бывший сотрудник Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Кайл Инан: «Китай не изменит своего курса. Пекин по-прежнему будет гнуть свою линию на уровне дипломатии. И он точно не пойдет на снижение тарифов, возможно, они даже станут выше. Вообще, эта торговая война никому не помогает: в конечном счете, за нее заплатят обычные люди своей инфляцией, причем, с каждой из сторон. Так что эта экономическая война не выгодна ни Китаю, ни России, ни США».

Редкоземельные элементы остаются ключевой темой торгового противостояния Вашингтона и Пекина, подчеркивают аналитики. Эти материалы используются в производстве различных технологий — от ракетных двигателей до смартфонов. К слову, о потенциальной возможности сотрудничества с США в сфере редкоземов говорил в марте Владимир Путин. По его мнению, для этого есть все условия, но сначала Вашингтону нужно отказаться от санкций.

Наконец, в Белом доме не исключают также снятия с американских бирж акций китайских фирм, которые связаны с армией Китая, говорил Джей Ди Вэнс. Однако все эти процессы лишь хаотизируют мировую экономику, отмечает профессор финансов Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский: «Это бьет по рынкам, они падают, но через несколько дней возвращаются к прежним показателям. Потеря небольшая, так как она потом отыгрывается.

В 2025 году рынок поднялся на 14-15%, на это нужно обращать внимание. И с чего все началось? С того, что китайцы стали говорить не только американцам, что они введут определенные запрещения на продажу редкоземельных металлов. После этого Трамп выступил и сказал: "Вы обещали, что никаких ограничений не будет. Поскольку вы обманули нас, мы вводим 100% санкции"».

Дональд Трамп в свою очередь в своем аккаунте Truth Social заверил: «С Китаем все будет хорошо! Не волнуйтесь! США хотят помочь, а не навредить!».

