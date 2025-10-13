В Москве произошел пожар в здании с редакциями СМИ

В офисном здании в Бумажном проезде в Москве произошел пожар. К настоящему моменту он потушен, сообщили ТАСС в столичном МЧС. В этом здании находятся СМИ холдинга News media и газета «Вечерняя Москва».

По данным МЧС, загорелись личные вещи и мебель на седьмом этаже здания. Площадь возгорания составила 3 кв. м. Что стало причиной пожара, неизвестно. Из здания эвакуировали 60 человек. В тушении возгорания задействовали 88 человек и 23 единицы техники.