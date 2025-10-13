Кредитный рейтинг Нижегородской области подтвержден со «стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА+ со «стабильным» прогнозом. На уровне ruA+ также подтверждены рейтинги облигаций региона на 25 млрд руб., размещенных в 2020 и 2021 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «Эксперт РА» отметили, что ВРП Нижегородской области по итогам 2025 года увеличится на 0,4% к уровню 2024 года, до 3,3 трлн руб. Индекс промпроизводства, по расчетам региональных властей, составит 97-100%. При этом инвестиционный климат агентство оценило как комфортный: по итогам 2025 года инвестиции в основной капитал составят 750,6 млрд руб. «Инвестиционная привлекательность региона оценивается агентством также на умеренном уровне», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили умеренно высокий уровень сбалансированности регионального бюджета и умеренно низкий уровень долговой нагрузки. По итогам 2025 года долговая нагрузка увеличится на 3,2 п. п., до 62,8% от налоговых и неналоговых доходов бюджета, однако доля бюджетных займов сократится до 61,4%, а банковских кредитов – возрастет до 22,6%. «Регион имеет достаточный объем средств для покрытия внутригодовых кассовых разрывов, а также короткого долга в виде остатков денежных средств на счетах, открытых кредитных линий и доступа к казначейским кредитам», — подытожили в «Эксперт РА».

Владимир Зубарев