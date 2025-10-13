ПАО «Казаньоргсинтез», входящее в «СИБУР», возобновляет работу после планового остановочного ремонта, о котором компания объявила 15 сентября. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Казаньоргсинтез» возобновляет работу после 4 недель ремонта

Работы проводились на заводах пиролиза, полиэтилена и энергопроизводства. В ходе ремонта специалисты предприятия провели техническое обслуживание оборудования, устранили дефекты и модернизировали отдельные системы, от которых зависит стабильность производственного цикла.

По сообщению пресс-службы «СИБУРа», в ремонте участвовали более 1,4 тыс. специалистов, включая сотрудников предприятия и подрядных организаций. Все работы проводились круглосуточно.

