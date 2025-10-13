Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 года

Нобелевская премия по экономике 2025 года присуждена Джоэлу Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту за объяснение экономического роста, основанного на инновациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Филипп Агион Фото: Teresa Suarez, Pool / AP, File / AP Джоэл Мокир Фото: Wikimedia Питер Ховитт Фото: National Bereau of Ecomomic Resarch Следующая фотография 1 / 3 Филипп Агион Фото: Teresa Suarez, Pool / AP, File / AP Джоэл Мокир Фото: Wikimedia Питер Ховитт Фото: National Bereau of Ecomomic Resarch

Половина премии будет присуждена господину Мокиру «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса», а другая половина — совместно господам Агиону и Ховитту за теорию «устойчивого роста через творческое разрушение».

Как пояснили в Нобелевском комитете, Джоэл Мокир с помощью исторических источников раскрыл причины того, что устойчивый рост становится новой нормой. Он показал, что для того, чтобы инновации «следовали друг за другом в самогенерирующемся процессе», нужно не только знать, что что-то работает, но и иметь научное объяснение, почему.

Филипп Агион и Питер Ховитт также изучали механизмы устойчивого роста. В статье от 1992 года они построили математическую модель так называемого «творческого разрушения». Из нее следует, что, когда на рынок выводят новый, «более совершенный» продукт, компании, продающие устаревший вариант такого продукта, терпят убытки.

«Лауреаты по-разному демонстрируют, как творческое разрушение порождает конфликты, которые необходимо разрешать конструктивно. В противном случае инновации будут блокироваться авторитетными компаниями и группами интересов, которые рискуют оказаться в невыгодном положении»,— сказано в пресс-релизе комитета.

В 2024 году Нобелевку по экономике дали Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону из США. Они удостоились награды за изучение влияния общественных институтов на развитие стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Нобель за институты».