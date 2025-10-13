В Челябинской области 14 октября ожидается гололед и ледяной дождь

В отдельных районах Челябинской области ночью и днем 14 октября прогнозируются гололед и ледяной дождь. Сотрудники регионального управления МЧС России напоминают автомобилистам о внимательности на дорогах и смене летних шин, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозу челябинского гидрометцентра, ночью 14 октября в регионе температура воздуха может опуститься до -5°C, а днем она поднимется до +4-9°C. Местами ожидается туман. Кроме того, отдельные порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ольга Воробьева