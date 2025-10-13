Похожую на Хогвартс систему факультетов запустили в нижегородской «Школе 800»

В нижегородской «Школе 800» запустили систему факультетов. Каждый представляет одно из направлений общей концепции «Свобода»: «Разум» (свобода мысли), «Сердце» (свобода чувств), «Полет» (свобода действий) и «Выбор» (свобода выбора), сообщили в учреждении.

По факультетам распределяют учеников 5-8 классов. Их делят случайным образом, выдавая браслет соответствующего цвета. У каждого факультета также есть свое название, легенда, символ, девиз, место для собраний и наставники. «Философию» факультетов разработали сами школьники.

В течение учебного года факультеты зарабатывают баллы за индивидуальные и командные достижения, в конце лучший факультет получает кубок, а самый активный ученик — звание «Флагман факультета».

«Дети сравнивают новую систему с Хогвартсом, и общие черты, действительно, есть. Но ключевое отличие в том, что мы адаптировали лучшие элементы традиционной системы "домов" под запросы наших детей, наполнив ее ценностями школы: открытостью, осознанностью выбора и достоинством. Для Нижегородской области это уникальный опыт»,— сказала директор по воспитательной работе «Школы 800» Алена Морозова.

Елена Ковалева