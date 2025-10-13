В Самарской области 1 300 ветеранов СВО не могут найти работу

На территории Самарской области 1 300 ветеранов СВО не могут найти работу. Об этом сообщил прокурор региона Сергей Берижицкий со ссылкой на минтруда РФ на оперативном совещании в областном правительстве сегодня, 13 октября.

Как добавил прокурор, 400 из них получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что данные в минтруда РФ, администрации президента России, областном министерстве труда и центрах трудоустройства разнятся, так как «окончательная синхронизация данных не произошла».

Глава региона напомнил, что Самарская область недавно вошла в топ-5 регионов по трудоустройству ветеранов СВО. По официальной информации, трудоустроились 81% участников специальной военной операции, вернувшихся с фронта. При этом Вячеслав Федорищев согласился, что вопрос требует серьезного внимания и добавил, что обязательно им займется.

Сабрина Самедова