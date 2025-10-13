Объем грузопотока между Россией и Азербайджаном увеличился на 13%

Объем российско-азербайджанского грузопотока за первое полугодие 2025 года достиг 6,8 млн тонн. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за первое полугодие 2025 года через российско-азербайджанские участки государственной границы проследовало 176 761 транспортное средство международной перевозки. Это превышает аналогичные показатели прошлого года на 10%»,— рассказал господин Оверчук на трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией (цитата по ТАСС).

По его словам, российская сторона увеличила пропускную способность на автомобильных пунктах пропуска в пять раз — до 3 тыс. транспортных средств в сутки. Для этого РФ улучшила пункты пропуска «Ново-Филя», «Тагиркент-Казмаляр» и «Яраг-Казмаляр».

Алексей Оверчук отдельно отметил торгово-экономическое сотрудничество между странами. По его словам, за семь месяцев 2025 года российский импорт из Азербайджана вырос на 9,5%. Товарооборот с Ираном за этот же период увеличился на 11,8% и достиг $2,7 млрд.