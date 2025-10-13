Володин: нелегальных мигрантов могут выдворить из России

Мигрантам, которые не узаконили свой статус пребывания в России, могут грозить выдворение и штраф, если они добровольно не покинут страну. Для этого они должны предварительно сообщить дату, место и маршрут запланированного выезда. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«После этого в течение минимум пяти лет для него будет закрыт въезд в Россию»,— написал Вячеслав Володин в Telegram-канале. Он напомнил, что с 10 сентября истек срок пребывания в стране иностранных граждан, занесенных в реестр контролируемых лиц, то есть тех, кто находится на территории РФ незаконно.

По словам господина Володина, с 5 февраля 2025 года в указанный перечень заносят лиц, у которых отсутствуют документы, подтверждающие законность нахождения в России; не оформлена регистрация; нарушены сроки обязательного медосвидетельствования и дактилоскопии; не продлены патент, разрешение на работу или трудовой договор.

Как сообщили в МВД, по состоянию на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находятся 770 тыс. мигрантов, треть из них — женщины и дети. В отношении них, уточнил Вячеслав Володин, введен режим высылки. Мера предполагает расширение мер контроля и ограничение прав. Среди них --запрет на получение водительских прав, регистрация сделок с недвижимостью и транспортом, заключение браков, а также открытие банковских счетов и перевод денег.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев 2025-го из России было выдворено около 35 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.