В Барнауле нашли застройщиков еще на три земельных участка под КРТ

Три новых аукциона по программе комплексного развития территорий (КРТ) состоялись в Барнауле. Всего в городе под реализацию проектов КРТ определено 18 га для строительства суммарно 1,94 млн кв. м жилья.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Участок площадью 34,4 га в районе Павловского тракта достался застройщику из Новосибирска — ООО «Материалстройсервис». В торгах участвовали три компании, победитель предложил за право КРТ 9,3 млн руб. Начальная цена лота составляла 5,5 млн руб. Всего девелоперу предстоит возвести на этом участке 204 тыс. кв. м жилья. Договор заключен на 11,5 лет, арендная плата установлена из расчета: 16 руб. 9 коп. за 1 кв. м площади земельных участков на все время, НДС не облагается. После завершения строительства застройщик обязан передать АО «Дом.РФ» 2% площади жилых и нежилых помещений. В соответствии с генпланом, участок предназначен под застройку многоэтажными жилыми домами — более 9 этажей. В границах зоны КРТ отсутствуют жилые дома и другая инженерная инфраструктура.

Сразу два участка под КРТ, примыкающие к Павловскому тракту, достались барнаульскому ООО «Специализированный застройщик "Лапландия"» (входит в Группу компаний «Союз»). Участок площадью 38,6 га достался компании за 25 млн руб. при начальной стоимости 2,2 млн руб. Арендная плата составляет 5 руб. 79 коп. за 1 кв. м площади, НДС не облагается. Срок аренды — 13,5 лет. Здесь необходимо построить не менее 301 тыс. кв. м жилого фонда.

Второй участок площадью 42,6 га, находящийся в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта, девелопер приобрел за 10,8 млн руб. при начальной цене 4,8 млн руб. Арендная плата составляет 11 руб. 33 коп. за 1 кв. метр площади, НДС также не облагается. Срок аренды — 12,5 лет. Минимальная площадь жилого фонда на этом участке должна составить не менее 277 тыс. кв. м. По условиям этих договоров застройщику также предстоит передать АО «Дом.РФ» 2% площади жилых и нежилых помещений. В торгах участвовали три строительные компании.

АО «Дом.РФ» принимает активное участие в развитии неиспользуемого федерального имущества в Алтайском крае. В начале октября также вблизи Павловского тракта инвесторам были переданы участки 42,31 га и 41,33 га, на которых суммарно можно построить не менее 541 тыс. кв. м жилья с необходимой инфраструктурой. Еще 460 тыс. кв. м жилья построят на участках общей площадью 86,73 га в том же районе, реализованных в конце сентября. Весной производственно-складскую площадку на западе Барнаула продали за 18,82 млн руб.

Лолита Белова