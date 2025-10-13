У переславского садовода-наркопотребителя изъяли сушеную коноплю

В Переславле-Залесском полиция изъяла более 3 кг конопли у 49-летнего мужчины. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Обыск провели в садоводческом товариществе, где в хозяйственной постройке у дачного дома нашли кусты конопли, подвешенные для сушки. Экспертиза установила, что масса изъятой конопли превышает 3 кг 760 г. Мужчина признался, что выращивал и хранил коноплю для личного потребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное хранение растений, содержащих наркотики, в крупном размере.

Полиция напоминает, что с 13 по 24 октября 2025 года в Ярославской области проходит второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Граждане могут сообщать о фактах незаконного потребления или распространения наркотиков по телефону 02 или с мобильного 102.

Антон Голицын