Жителю Ессентуков заменили условный срок реальным за кражу 1,7 млн рублей

Апелляционная инстанция Ессентукского городского суда изменила 59-летнему местному жителю условный срок на два года исправительной колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговор первой инстанции прокурор счел чрезвычайно мягким. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В суде первой инстанции было установлено, что с сентября 2016 года по май 2017 года 59-летний житель Ессентуков похитил 1,7 млн руб., принадлежавших жительнице Ростовской области, пообещав построить ей дом.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн