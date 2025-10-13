В Самаре организацию оштрафовали за необеспечение проходов и въездов к зданиям при ремонте

ПАО «Т Плюс» оштрафовали на 350 тыс. руб. за несоблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура Кировского района Самары по результатам проведенных мероприятий выявила нарушения. Ресурсоснабжающая организация не исполнила обязанности «по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения». В отношении общества возбудили семь дел об административных нарушениях.

Руфия Кутляева