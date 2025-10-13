Экс-начальника отдела минсельхоза Тувы подозревают в получении взятки

В Туве в отношении экс-начальника отдела министерства сельского хозяйства и продовольствия республики возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

Согласно версии следствия, в октябре 2022 года фигурант дела получил от индивидуального предпринимателя 100 тыс. руб. За эту сумму, считают правоохранители, чиновник помог бизнесмену получить субсидию в рамках республиканской программы по развитию сельского хозяйства. При этом заявка бизнесмена не соответствовала условиям конкурса.

Решением суда бывшего начальника отдела министерства поместили под домашний арест.

Александра Стрелкова