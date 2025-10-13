Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане форелевая ферма выйдет на полную проектную мощность к 2028 году

В Дагестане проект по выращиванию форели в бассейнах выйдет на полную мощность к 2028 году. Об этом сообщает официальный аккаунт аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказского федерального округа в Telegram.

Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Хозяйство площадью 5,4 га располагается близ села Урада. Проект, стартовавший в июне 2022 года, предусматривает полный цикл выращивания форели – от инкубации икры до товарной рыбы, а также строительство инкубационного цеха, производственно-складских помещений и туристических объектов.

