В Дагестане форелевая ферма выйдет на полную проектную мощность к 2028 году

В Дагестане проект по выращиванию форели в бассейнах выйдет на полную мощность к 2028 году. Об этом сообщает официальный аккаунт аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказского федерального округа в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Хозяйство площадью 5,4 га располагается близ села Урада. Проект, стартовавший в июне 2022 года, предусматривает полный цикл выращивания форели – от инкубации икры до товарной рыбы, а также строительство инкубационного цеха, производственно-складских помещений и туристических объектов.

Константин Соловьев