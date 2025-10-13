Бюджет программы развития образования в Уфе увеличился на 22,2 млн рублей

Мэрия Уфы увеличила со 127,5 млрд до 149,7 млрд руб. финансирование муниципальной программы развития дошкольного, общего и дополнительного образования. Документ с правками в программу, утвержденную в ноябре 2024 года, опубликован на сайте городской администрации.

Целью программы провозглашается обеспечение качества и доступности образования, отвечающего требованиям социально-экономического развития Уфы. В 47 индикаторов выполнения ее задач входят, например, количество общеобразовательных учреждений с капитальным ремонтом, число педагогов, прошедших санаторно-курортное лечение, доля детей участников СВО, обеспеченных бесплатным двухразовым питание и другие показатели.

Около 88,4 млрд руб. на достижение целей выделит бюджет Башкирии, 9,4 млрд руб. — федеральный бюджет. Город предоставит более 34,1 млрд руб., около 17,9 млрд руб. придется на внебюджетные источники.

На выполнение программы отводится срок до 2030 года.

Идэль Гумеров