Ярославская область получит 4 миллиарда на развитие культуры

На развитие культуры в Ярославской области в ближайшие три года из федерального бюджета выделят 4 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Эти средства направят на реставрацию памятников, а также на улучшение условий для творчества, отдыха и образования.

По 600 млн руб. в год выделят на восстановление объектов культурного наследия, включая церкви Иоанна Предтечи и Петра и Павла в Ярославле. В Дзержинском районе Ярославля, Большом Селе и Некрасовском планируется построить новые школы искусств, на что в 2027-2028 годах направят около 1,5 млрд руб. Также 39 млн руб. пойдут на обновление существующих детских школ искусств.

Более 50 млн руб. выделят на модернизацию музеев в Некрасовском и Мышкинском округах, в том числе Музея кацкарей в деревне Мартыново. В ближайшие три года планируется капитальный ремонт пяти сельских домов культуры. Продолжится развитие сети модельных библиотек: в следующем году новые пространства откроются в Рыбинске, Ярославле, Гаврилов-Яме и Ростове Великом. В 2026-2027 годах отремонтируют десять библиотек в Рыбинске, Некоузе и Ярославле.

«Такая существенная федеральная поддержка — это не просто вложения в инфраструктуру. Она укрепляет позицию Ярославской области как одного из культурных центров России», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Антон Голицын