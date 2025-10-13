Звания заслуженного артиста и деятеля культуры утвердят в Нижегородской области

Минкульт Нижегородской области подготовил поправки к региональному закону «О наградах и премиях», которыми планируется утвердить звания «Заслуженный артист Нижегородской области» и «Заслуженный деятель культуры Нижегородской области», следует из проекта закона, проходящего антикоррупционную экспертизу.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

С 2026 года звание почетных артистов планируют присваивать артистам, балетмейстерам, дирижерам и музыкальным исполнителям за заслуги в создании спектаклей, концертных и цирковых программ и музыкальных произведений. Заслуженными деятелями культуры кроме уже перечисленных профессий смогут стать хормейстеры, композиторы, поэты, писатели, драматурги, художники, дизайнеры и искусствоведы.

Претенденты на звание должны заниматься творчеством в Нижегородской области не менее 15 лет, внести значительный вклад в развитие культуры и искусство, создать научные труды, воспитать и подготовить кадры, отмечается в проекте закона.

Владимир Зубарев