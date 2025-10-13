Советник мэра Казани Наиль Минвалеев уходит с должности

Наиль Минвалеев, советник мэра Казани, покинет свой пост. Об этом на II сессии Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Причиной ухода послужили семейные обстоятельства: Минвалеев переезжает в Москву к детям и внукам.

Господин Минвалеев поблагодарил коллег за годы совместной работы и отметил, что продолжит следить за развитием города. За вклад в развитие Казани Ильсур Метшин вручил ему знак «За труд и доблесть на благо Казани».

Новым советником мэра Казани станет Радик Шафигуллин, который ранее занимал должность заместителя руководителя исполнительного комитета города. Его также наградили знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани».

Анна Кайдалова