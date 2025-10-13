В Перми построят новый жилой дом у реки Кама

ПЗСП объявил старт продаж второй очереди в жилом комплексе на ул. Танцорова, 96 — это шестнадцатиэтажный дом вблизи Камы в Кировском районе, в котором спроектировано 173 квартиры – от эргономичных студий до просторных трёхкомнатных, часть из которых будет с видом на живописную реку. Сейчас действуют выгодные цены на покупку – стоимость начинается от 4 млн рублей.

Жилой комплекс строится в зелёной зоне вблизи улиц Черниговская, Судозаводская, Калинина и Адмирала Макарова. В шаговой доступности находится необходимая инфраструктура: школы, детские сады и поликлиники, торговые центры и остановки общественного транспорта.

Новый дом «комфорт-класса» будет построен по современной технологии индустриального домостроения BAUM, которая позволяет создавать огромный спектр архитектурных решений и внутренних планировок, а дом сделать более энергоэффективным. BAUM гарантирует жителям повышенную шумоизоляцию, а стены из тяжёлого бетона будут сохранять в квартирах тепло зимой и прохладу летом.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

«Каждый проект мы расцениваем как вклад в развитие городской инфраструктуры с пользой для жителей. При проектировании мы учитываем потребности и возможности каждой семьи: удобные планировки, широкая квартирография, транспортная доступность, закрытая территория, отделка «под ключ» и доступные цены. Для нас важно, чтобы жители с удовольствием возвращались домой».

Квартиры площадью от 29 до 83 кв. м. будут сдаваться с отделкой White Box и Classic («под ключ») — оптимальный выбор для воплощения собственных интерьерных решений при минимальных затратах. В квартирах спроектированы расширенные оконные проёмы и панорамное остекление лоджий, которые визуально расширяют жилое пространство и насыщают его солнечным светом, а качественные окна Deceuninck (Декёнинк) повысят тепло- и звукоизоляцию.

Рядом с домом будет располагаться просторный наземный паркинг, а внутри жилого комплекса — обустроены детские площадки для разных возрастов с зонами отдыха для родителей. Вокруг двора спроектировано ландшафтное озеленение и прогулочная зона, территория дома будет огорожена. На придомовой территории будет комфортно и безопасно всем жителям, а транспортный поток будет отделён от пешеходной зоны.

В подъезде предусмотрены колясочные. Дом будет оснащен автоматизированными системами учета потребления тепло- и электроэнергии, горячей и холодной воды, что позволит контролировать расходы на коммунальные услуги.

ПЗСП предоставляет выгодные предложения для покупки: ипотека 10.5%, рассрочка для будущих мам, скидки для участников СВО и их родственников, акция «Купи квартиру – получи шанс на миллион».

Менеджеры отдела продаж ПЗСП помогут подобрать вам выгодный вариант для покупки по тел.: +7 (342) 292-15-47.

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Танцорова». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.



Ипотеку предоставляет АО «Альфа-Банк».



