«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На рынке драгметаллов, помимо геополитических, становых и системных рисков, которые толкают их вверх, появился новый фактор, который может привести к непредсказуемым последствиям. Золото постоянно находится на рекордном уровне, сейчас фьючерс приближается к $4,1 тыс. Серебро стоит на отметке $51,54. Будут ли и дальше расти эти драгметаллы? Стоит ли инвестировать в золото и серебро? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Как правило, на сырьевых рынках ситуация во время экспирации или перед ней заключается в том, что спекулятивная часть фьючерса закрывается, а те, у кого есть возможности, идут на поставку или золота, или, например, нефти. Сейчас многие продают, шортят и золото, и серебро, основные операции проводятся в Лондоне. При этом реально поставить драгметаллы к экспирации они не могут. В столице Великобритании возник дефицит серебра, не фьючерсного, а реального. Заказы на транспорт рекордные. Соответственно, цена серебра меньше, чем у золота, поэтому объемы должны быть намного больше. Все это может привести к тому, что разрыв станет большим, и на рынке возникнет ситуация, которая называется «корнер», тогда будут закрываться по любым ценам, и мы можем увидеть всплески и до $5 тыс. за унцию золота. В серебре — до $50-60 за унцию, а может быть, и выше. Поэтому рассчитывать на то, что металлы могут резко снизиться, в данный момент пока не приходится.

