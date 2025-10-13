Дептранс предупредил о пробках на дорогах Москвы из-за погоды

По прогнозу синоптиков, в Москве в течение дня ожидается дождь, местами возможен мокрый снег. Из-за этого к вечеру возможны затруднения на дорогах, предупредил столичный Дептранс.

По данным ведомства, ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на ТТК, а также на вылетных магистралях по направлению в область. Дептранс советует горожанам пересесть на городской транспорт.

Гидрометцентр прогнозирует сегодня в Москве 4–6°С (в Подмосковье 2–7°С). 14 октября температура воздуха в столице и по области ожидается на том же уровне, местами тоже возможны умеренные осадки (преимущественно дождь).