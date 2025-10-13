Скончалась экс-главврач роддома Сарапула Надежда Проскурякова

В Удмуртии ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения России Надежда Проскурякова, 27 лет возглавлявшая роддом в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сарапульской больницы Фото: пресс-служба Сарапульской больницы

Она сыграла ключевую роль в становлении и развитии службы родовспоможения в городе, а также была инициатором строительства современного родильного дома, который возглавляла с 1988 по 2015 годы.

При участии Надежды Проскуряковой родильный дом в Сарапуле одним из первых в стране перешел на систему совместного пребывания матери и ребенка, в 2003 году от Всемирной организации здравоохранения получил звание «Больница, доброжелательная к ребенку».

Прощание с Надеждой Проскуряковой состоится 14 октября в ДК Сарапульского радиозавода.

Анастасия Лопатина