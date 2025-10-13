Самарский театр оперы и балета представил лучшие постановки на фестивале в Таиланде

Труппа Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича вернулась с гастролей в Таиланде. На прошлой неделе артисты представили лучшие постановки на фестивале XXVII Международного фестиваля музыки и танца. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Гастроли самарского театра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова проходили с 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center. Труппа показала оперу «Флория Тоска», оперу «Аида», балет-притчу «Три маски короля» и балет-феерию «Щелкунчик».

Кроме того, в воскресенье, 12 октября, артисты театра побывали на благотворительном приеме для нуждающихся Королевы Таиланда. В рамках него был показан первый акт самарской постановки балета-феерии Петра Чайковского «Щелкунчик». Спектакль прошел в музыкальном сопровождении Королевского Бангкокского симфонического оркестра.

Президент фестиваля Джаспал Сингх Уберой назвал спектакли самарского театра «Тоска» и «Аида» прекрасными произведениями, отметил их высокий художественный уровень и сказал, что сцена и декорации постановок несравнимы ни с чем.

Георгий Портнов