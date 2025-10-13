ММК вновь поддерживает Всероссийский детский экофорум в Челябинске

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») вновь выступит партнёром Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), который пройдет 14-15 октября в Челябинске и соберет школьников из десятков регионов России для презентации проектов бережного отношения к окружающей среде.

ДЭФ, оператором которого является Фонд экологических инициатив «Компас», нацелен на развитие у школьников знаний и привычек, которые в будущем позволят им формировать экоориентированное общество и улучшать качество жизни людей. Среди других задач форума — подготовка профессиональных кадров в сфере экологической безопасности и устойчивого развития, а также выстраивание сообщества сверстников с ответственным мировоззрением.

Ключевым событием ДЭФ станет финальный этап общероссийского конкурса экологических проектов среди учеников 5-11 классов. На первом этапе в режиме онлайн Экспертный совет отбирал заявки команд из 89 регионов страны. В Челябинске, уже Организационный комитет ДЭФ в 17 номинациях выберет лучшие экоинициативы из 51 региона. Критерии отбора: практическая польза, реалистичность воплощения, новизна подхода, оригинальность решения и социальное значимость.

В Форуме участвует учащиеся школ и организаций допобразования — победители экологических олимпиад и конкурсов, активные участники экопроектов и акций, дети без попечения родителей или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В Челябинской области все они встретятся неслучайно, ведь это крупный промышленный регион, где такие предприятия, такие как ММК, имеют уникальный опыт в улучшении экологии.

Финалом ДЭФ-2025 станет торжественная церемония награждения. Для победителей и призеров предусмотрены памятные и денежные призы на реализацию своих идей — 100 тыс. руб. для лауреатов первой степени и 50 тыс. руб. — для команд-призеров. Победители также получают дополнительные баллы при поступлении на экологические специальности в вузы. В общей сложности мероприятия ДЭФ уже объединили 7,5 тыс. неравнодушных к теме экологии ребят.

«Такие площадки для самореализации и общения как ДЭФ имеют огромное социальное значение и практический эффект. Здесь через творчество и науку у детей и подростков формируется необходимое экологическое мировоззрение. Чем больше будет такой молодежи, тем выше будет общая экологическая безопасность в будущем. К бережному отношению к природе среди подростков и молодежи ММК подходит комплексно, поддерживая масштабные мероприятия и локальные инициативы, уделяя много внимания вопросам экологии в рамках профориентации», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Для Магнитогорского металлургического комбината ответственное отношение к экологии является абсолютным приоритетом. В 2017-2024 годах вложения в комплексную природоохрану составили 106 млрд руб., валовые выбросы загрязняющих веществ снизились на 27,4% (около 55 тыс. т в год). Как участник федерального проекта проектом «Чистый воздух» (с 2017 года) ММК выполняет целевой показатель по сокращению приоритетных выбросов (наиболее неблагоприятных для здоровья) на 20,8% или 39,98 тыс. т в 2026 году. За счет мероприятий разного характера компанией уже достигнуто снижение выбросов на 18,1% или 34,8 тыс. т. В августе 2025 года ММК первым из отечественных предприятий черной металлургии начал в режиме онлайн передавать в госреестр данных по выбросам в атмосферный воздух.

ПАО «ММК»