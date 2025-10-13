«Прокатившему» пристава на капоте должнику назначили срок в Кузбассе

Кемеровский областной суд признал 60-летнего жителя Киселевска виновным в посягательстве на жизнь судебного пристава (ст. 295 УК РФ) и сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установил суд, в октябре 2024 года обвиняемый на парковке Киселевского горсуда совершил наезд на судебного пристава «с целью не допустить изъятия автомобиля на основании исполнительного листа». Оказавшегося на капоте машины пристава он более 10 км провез по улицам Киселевска. Во время пути фигурант дела превышал допустимый скоростной режим и дважды столкнулся со встречными автомобилями. Уходя от погони, он сбил начальника отдела ГАИ по Киселевску, «причинив ему телесные повреждения».

Суд назначил жителю Киселевска 12,5 года колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.

Михаил Кичанов