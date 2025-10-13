Кисловодские кикбоксеры выиграли четыре медали на Кубке мира в Чебоксарах

В Чебоксарах с 5 по 10 октября состоялся XI Кубок мира по кикбоксингу в рамках Всемирных игр национальных видов единоборств. В турнире участвовали свыше тысячи спортсменов из десяти стран. Кисловодские бойцы из спортивной школы №1 выступили успешно, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль, написал мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Двое братьев — Николай и Константин Шахзадовы — поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета, завоевав золотые награды. Ахмат Болуров получил серебро, а Давид Маркаров – бронзу. Все четверо входят в состав тренируемой братьями Владимиром и Александром Соломко команды.

Турнир проходил в спортивном комплексе стадиона «Волга». Он собрал молодых кикбоксеров, представлявших девять дисциплин.

Станислав Маслаков