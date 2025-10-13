Дожди прогнозируются в Удмуртии на этой неделе

Завтра, 14 октября, в Удмуртии ожидаются продолжительные дожди, местами сильные, а также ветреная погода. Как сообщает региональный Гидрометцентр, температура воздуха в предстоящую ночь составит 1-6°С, а днем поднимется до 5-10°С.

В среду, 15 октября, осадков не предсказывается, температура существенно не изменится. В четверг и пятницу, 16 и 17 октября, местами пройдут дожди, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха понизится: ночью до -1..+4°С, днем не превысит 3-8°С.

В ночь на субботу в отдельных районах республики возможны смешанные осадки в виде дождя и снега.