Вологодский губернатор пообещал помощь ЛНР после взрыва газа в Алчевске

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принес соболезнования семьям погибших при взрыве в Алчевске в ЛНР. По его словам, причиной ЧП стала утечка газа.

«Вологодская область окажет алчевцам всю необходимую помощь... Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»,— написал господин Филимонов в Telegram.

Взрыв случился сегодня ночью в многоквартирном доме. После взрыва начался пожар, частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах. На месте найдены тела двоих погибших. В городе введен режим ЧС.