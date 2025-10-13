Возвращение заложников из сектора Газа

Палестинское движение «Хамас» передало 13 последних израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста. Это произошло в рамках перемирия, вступившего в силу 10 октября. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы. Кадры из Израиля и сектора Газа — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автомобили Красного креста, везущие заложников Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Палестинские боевики Фото: Ramadan Abed / Reuters Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе Фото: Ilan Rosenberg / Reuters Плакаты с фотографиями заложников Фото: Ronen Zvulun / Reuters Машина Красного креста с заложниками Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль) Фото: Stoyan Nenov / Reuters Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве Фото: Stoyan Nenov / Reuters Палестинцы около автомобиля Красного креста Фото: Mahmoud Issa / Reuters Освобожденный израильский заложник Алон Охель Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве Фото: Ronen Zvulun / Reuters Израильский вертолет около границы страны Фото: Amir Cohen / Reuters Следующая фотография 1 / 14 Автомобили Красного креста, везущие заложников Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Палестинские боевики Фото: Ramadan Abed / Reuters Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе Фото: Ilan Rosenberg / Reuters Плакаты с фотографиями заложников Фото: Ronen Zvulun / Reuters Машина Красного креста с заложниками Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль) Фото: Stoyan Nenov / Reuters Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве Фото: Stoyan Nenov / Reuters Палестинцы около автомобиля Красного креста Фото: Mahmoud Issa / Reuters Освобожденный израильский заложник Алон Охель Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве Фото: Ronen Zvulun / Reuters Израильский вертолет около границы страны Фото: Amir Cohen / Reuters