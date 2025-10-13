Бизнес-омбудсмен призвал ввести в Ярославской области АУСН

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров просит региональные власти ввести в регионе автоматическую упрощенную систему налогообложения (АУСН). Об этом господин Бакиров написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Специальный налоговый режим для малого бизнеса, при котором начисление и списание налогов на УСН происходит автоматически, введен в качестве эксперимента в 2024 году. В 2026 году к нему присоединилось большинство регионов России. Для введения системы нужно принять региональный закон. Уполномоченный направит обращение в Ярославскую областную думу и правительство области с просьбой разработать нормативный акт.

«АУСН у нас в регионе не применяется, хотя в большинстве регионов РФ он уже введен в 2024 году. Его надо срочно вводить, чтобы этот режим налогообложения для малого бизнеса начал работать в 2026 году. Времени для принятия решений в интересах МСП остается совсем мало. И его нельзя упустить», — написал Альфир Бакиров.

Антон Голицын