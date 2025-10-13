Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

В Москве в течение дня 13 октября продлятся дожди, ожидается еще до 18 мм осадков, или 25% от всей месячной нормы. Об этом рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он уточнил, что за прошедшие сутки в Москве и Московской области выпало более трети месячной нормы осадков.

Более 30% месячной нормы, добавил господин Тишковец, выпало в Подмосковье. Больше всего попало в осадкомер Ново-Иерусалима (23 мм), Можайска (22 мм), Наро-Фоминска (21 мм), Михайловского (20 мм). По его словам, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 9 мм дождя. Суточный рекорд для метеорологических суток, установленный в 2001 году, — это 17,1 мм.

Местами возможен переход осадков в «смешанное агрегатное состояние», прогнозирует синоптик. К примеру, за минувшую ночь в Центральной России мокрый снег выпал во Внуково, Наро-Фоминске, Гагарине, Вязьме, Мосальске и Калуге, снег — в Малоярославце и Ельне, а в Переславле-Залесском заметили «ледяную крупу».