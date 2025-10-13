Новая вариация парюры «Царевна-Лебедь» вошла в коллекцию высокого ювелирного искусства Дома Chamovskikh

Парюра «Царевна-Лебедь» — ювелирная интерпретация знаменитой картины Михаила Врубеля. Концептуальные украшения: удлиненные серьги и кольцо передают двойственную природу художественного образа: русской красавицы и прекрасной птицы. Идея перевоплощения отражается в возможности трансформации украшений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо «Царевна-Лебедь» из белого золота с изумрудом, бриллиантами и жемчугом, коллекция Royal Jewellery

Фото: предоставлено пресс-службой ювелирного дома CHAMOVSKIKH Кольцо «Царевна-Лебедь» из белого золота с изумрудом, бриллиантами и жемчугом, коллекция Royal Jewellery

Фото: предоставлено пресс-службой ювелирного дома CHAMOVSKIKH

Дизайн парюры, элементы которого напоминают воздушное кружево и узоры русского кокошника, строится вокруг уникальных замбийских изумрудов. Выбор центральных камней неслучаен: известно, что изумруд пользовался большой любовью царских особ и представителей известных аристократических фамилий.

Эталонный оттенок Vivid Green и удивительную чистоту изумрудов подчеркивает игра сотен превосходных бриллиантов. Завораживающее сияние жемчуга напоминает о величественном море, воспетом великим поэтом в «Сказке о царе Салтане».

Серьги и кольцо с изумрудами, жемчугом и бриллиантами — драгоценное продолжение коллекции Chamovskikh Royal Jewellery. Ранее ювелиры представили парюры «Царевна-Лебедь» с александритами, турмалинами Параибой и рубеллитами. В 2020 году концептуальные украшения стали победителями конкурса международнои выставки ювелирных и часовых брендов Junwex.

Увидеть драгоценности возможно в фирменных салонах бренда в Москве и Екатеринбурге, а также назначив персональную встречу с экспертами ювелирного дома.

ООО «Ювелирная династия», ОГРН: 1136679008278, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, оф. 1116