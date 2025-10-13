Снежинское предприятие разработало новую технологию получения электричества

ООО «Современные энергетические технологии» (Снежинск) разработало установку, позволяющую получать электричество благодаря кинетической энергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вихревой генератор электроэнергии предполагает использование естественных сил атмосферы и вращения Земли для генерации электричества. У основания устройства создается восходящий вихревой поток воздуха. Внутри башни он вращается и поднимается наверх, приводя в движение турбины-генераторы, которые преобразуют кинетическую энергию в электрическую. В пресс-службе предприятия подчеркивают, что такая технология позволит производить энергию безотходно и при минимальных затратах.

Заявку на патент установки сейчас изучают патентные ведомства России и США. Разработку генератора компания представит на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Современные энергетические технологии» зарегистрировано в Снежинске в 2024 году. Является резидентом ТОР «Снежинск». Директором и совладельцем 50% капитала является Алексей Латышев, остальная часть компании принадлежит Вадиму Мажитову. Выручка за прошлый год не указана, чистый убыток — 1,6 млн руб.

Виталина Ярховска