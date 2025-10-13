В Феодосии предупредили о перебоях с водой из-за тушения пожара на нефтебазе

Жители Феодосии и близлежащих поселков останутся без водоснабжения на время ликвидации пожара на АО «Морской нефтяной терминал», сообщили на предприятии «Вода Крыма».

«В связи с мероприятиями по ликвидации ЧС возможно ограничение подачи воды в феодосийском квартале Ближние Камыши, селе Береговое, поселке городского типа Приморский и селе Степное»,— уточнили специалисты. Жителей этих районов попросили сделать запасы воды.

В ночь на 13 октября беспилотник ВСУ атаковал крупнейший в Крыму нефтяной терминал, который располагается в Феодосии, спровоцировав пожар на его территории. По словам главы РК Сергея Аксенова, в результате атаки никто не пострадал. Местные власти призывают граждан доверять только официальным источникам информации.

В начале октября на территории нефтебазы тоже произошел пожар. Согласно официальной версии, тогда его спровоцировало нарушение техники безопасности со стороны рабочих.

Александр Дремлюгин, Симферополь