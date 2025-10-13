Минстрой выделит Курской области 13 млрд руб для выплат потерявшим дома жителям

Минстрой России выделит Курской области 13 млрд руб. на выплаты гражданам, утратившим жилье из-за боевых действий. Об этом на совещании облправительства сообщил врио заместителя губернатора региона Артем Демидов.

По словам господина Демидова, эти средства позволят обеспечить выплатами 1,9 тыс. семей, которые утратили домовладения общей площадью 126,7 тыс. кв. метров.

С 2024 года жителям Курской области, потерявшим жилье из-за атак ВСУ, выделяются жилищные сертификаты. Изначально получатель мог потратить средства либо на покупку жилья, либо на его строительство. С апреля текущего года жители приграничья могут дробить жилищные сертификаты и направлять средства одновременно на обе цели. Жители полностью разрушенных домов имеют право получить субсидии без проведения комиссионного обследования домовладений.

В августе 2025 года власти региона сообщали, что общее число выданных жителям сертификатов составляло 10,5 тыс., общая сумма субсидий — 64 млрд руб.

Полина Мотызлевская