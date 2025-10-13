Экс-глава свердловского департамента информполитикии устроилась GR в «Магнит»

Бывший руководитель департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова с 13 октября приступила к новой работе в федеральной сети магазинов «Магнит» (MOEX: MGNT). Она получила должность руководителя по внешним коммуникациям и связям с государственной властью (GR). В сферу ответственности госпожи Хусаиновой войдут Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская и Оренбургская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край и Башкортостан. Информацию о переходе на новую работу она подтвердила в беседе с «Ъ-Урал».

Юлия Хусаинова с 2016 года работала в отделе протокола министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2018 года — помощником бывшего главы региона Евгения Куйвашева. В 2020-2025 годах управляла департаментом информполитики региона. Через месяц после отставки Евгения Куйвашева и назначения Дениса Паслера госпожа Хусаинова подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Сейчас должность главы департамента информполитики Свердловской области занимает Инна Аверкова. С 2021-го она работала замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области.