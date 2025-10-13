Челябинская ГАИ придумала меры по устранению пробок в районе Западного

Госавтоинспекция Челябинской области разработала предложения для решения проблемы с пробками в районе поселка Западный. Их рассмотрит администрация муниципального центра, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

ГАИ также установила дополнительный контроль за участком дороги, ведущей от поселка Западный в Челябинск.

Челябинцы неоднократно жаловались на заторы при выезде из Западного в часы пик. Депутат городской думы Кирилл Матвеев в личном telegram-канале рассказал, что в настоящий момент с загруженного участка также пропали регулировщики.

«Почему никто не контролирует ситуацию на одном из самых проблемных выездов города? Слушайте, на дворе 2025-й год. Искусственный интеллект вовсю управляет без участия человека даже грузовыми самолетами и делает операции на сердце, а мы до сих пор не можем адаптировать работу светофора к утренней загруженности?»,— прокомментировал Кирилл Матвеев

