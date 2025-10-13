В Нижнекамске росгвардейцы задержали подозреваемого в краже курток

В Нижнекамске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в краже двух курток из магазина одежды. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Мужчина был задержан после того, как устроил конфликт с сотрудником заведения в одном из кафе на проспекте Химиков. При проверке личности выяснилось, что задержанный находится в розыске по делу о краже из торгового центра на улице Гагарина.

Кража произошла неделей ранее, когда злоумышленник вынес из магазина две куртки. Пропажу обнаружили сотрудники магазина, которые передали записи с камер видеонаблюдения полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Анна Кайдалова