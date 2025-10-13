ENCA: как минимум 40 человек погибли в аварии с автобусом в ЮАР

В провинции Лимпопо в Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошла авария с участием автобуса. Погибли не менее 40 человек, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на местные власти. Еще десятки пассажиров получили травмы.

Автобус следовал из города Гцгебеха в Восточно-Капской провинции в столицу Зимбабве — город Хараре. Большинство пассажиров автобуса были гражданами Малави и Зимбабве. По предварительным данным, водитель мог потерять управление, из-за чего автобус съехал с шоссе на насыпь и перевернулся.

На месте ДТП продолжают работать экстренные службы. До завершения расследования трасса N1 перекрыта.