Умерла старейший преподаватель ЯХУ Роланда Ричи-Мингани

Скончалась преподаватель Ярославского художественного училища (ЯХУ) Роланда Ричи-Мингани. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни Роланда Ивановна Ричи-Мингани. Это старейший преподаватель Ярославского художественного училища. Здесь она проработала более 20 лет», — сообщили в минкульте.

Госпожа Ричи-Мингани родилась в Лотарингии (Франция). В 1967 году она окончила Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище. В 1997 году начала преподавать живопись в ЯХУ. При этом продолжила участвовать в выставках как областных, так и международных. Картины ярославского преподавателя находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

«Мы будем помнить ее доброй, жизнерадостной, отдающей себя своему делу, прекрасным человеком и профессиональным художником»,— говорится в сообщении минкульта.

Алла Чижова