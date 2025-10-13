Оставлен в силе приговор бизнесмену, дававшему взятки экс-главе самарского ГУ МЧС

Самарский предприниматель Ян Гущин, осужденный за взятки бывшему начальнику регионального ГУ МЧС Олегу Бойко, не смог оспорить свой приговор. Решение Ленинского районного суда Самары оставлено в силе. Постановление вынес областной суд. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бизнесмен Ян Гущин

В мае 2025 года Ян Гущин был признан виновным в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) бывшим высокопоставленным чиновникам Самарской области, среди которых был Олег Бойко. Суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии и штрафу в размере 170 млн руб.

Силовики выяснили, что экс-глава регионального ГУ МЧС незаконно получил от коммерсанта и его коллеги Елены Тютюнник в общей сложности более 73 млн руб. за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Всех троих задержали в декабре 2023 года, а затем этапировали в Москву, где суд арестовал их. Ян Гущин заключил сделку со следствием и помог изобличить всех участников преступной схемы. В 2024 году по этому же делу были задержаны предприниматель Наталья Фроловская, экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. Их тоже этапировали в Москву и арестовали.

Большинство фигурантов уголовного дела частично сознались в преступлении, и только Евгений Луговой не признал вину. В настоящее время процесс по делу Олега Бойко и других обвиняемых проходит в Ленинском районном суде Самары.

Георгий Портнов